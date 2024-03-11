В Новосибирске прокуратура помогла многодетной семье получить выплаты

Прокуратура Ордынского района восстановила права многодетной матери на получение социальной выплаты. Многодетная мать обратилась в орган из-за неправомерного списания в рамках исполнительного производства в счет погашения долга выплат. Об этом сообщили в ведомстве.
В ходе проверки было установлено, что с банковского счета сибирячки по ошибке произвели неправомерное списание, которое является страховой пенсией по случаю потери кормильца, получатели которого — несовершеннолетние дети заявительницы.
В связи с этим многодетная мать обратилась с заявлением в отделение службы судебных приставов по Ордынскому району, но в указанном ведомстве женщине незаконно отказали в этом.
Так, для восстановления нарушенных прав многодетных матери прокурор района внес представления судебному приставу Новосибирской области, а также руководителю Отделения Социального фонда России по региону.
Сейчас права многодетной мамы восстановлены, а незаконно списанные денежные средства вернули жительнице в полном объеме.