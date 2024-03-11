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Жители Правобережного округа Иркутска могут выбрать территорию для благоустройства в 2025 году

Иркутск, НИА-Байкал — Жители Правобережного округа города Иркутска могут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

На голосование представлены следующие объекты в Правобережном районе:

Ул. Карла Маркса (2 этап).

Продолжение благоустройства улицы с сохранением исторического облика города, выполнением дополнительного озеленения, заменой малых архитектурных форм и освещения, организацией удобных пешеходных маршрутов, установкой указателей.

Сквер у Драматического театра им. Н. П. Охлопкова, в том числе территория от памятника Вампилова до Дома актера (переулок Хасановский, 1).

Благоустройство сквера предусматривает озеленение, организацию паркового освещения, удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха, а также установку малых архитектурных форм.

Площадь Декабристов

Благоустройство площади предполагает организацию удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха, озеленение, установку малых архитектурных форм.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с 15 по 17 марта жители могут проголосовать за объекты благоустройства лично в пунктах проведения голосования. Адреса размещены на сайте национальныепроекты.рф.

ЖКХ