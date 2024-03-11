11 марта , НИА Байкал , Общество

Жители Правобережного округа Иркутска могут выбрать территорию для благоустройства в 2025 году

Иркутск, НИА-Байкал — Жители Правобережного округа города Иркутска могут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным.