Жители Правобережного округа Иркутска могут выбрать территорию для благоустройства в 2025 году

На голосование представлены следующие объекты в Правобережном районе:
Ул. Карла Маркса (2 этап).
Продолжение благоустройства улицы с сохранением исторического облика города, выполнением дополнительного озеленения, заменой малых архитектурных форм и освещения, организацией удобных пешеходных маршрутов, установкой указателей.
Сквер у Драматического театра им. Н. П. Охлопкова, в том числе территория от памятника Вампилова до Дома актера (переулок Хасановский, 1).
Благоустройство сквера предусматривает озеленение, организацию паркового освещения, удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха, а также установку малых архитектурных форм.
Площадь Декабристов
Благоустройство площади предполагает организацию удобных пешеходных маршрутов и мест для тихого отдыха, озеленение, установку малых архитектурных форм.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с 15 по 17 марта жители могут проголосовать за объекты благоустройства лично в пунктах проведения голосования. Адреса размещены на сайте национальныепроекты.рф.