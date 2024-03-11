В Иркутскстате назвали среднюю продолжительность жизни женщин в регионе

Напомним, женщины не только прекрасная, но и большая часть населения Иркутской области, составляющая 53,8% жителей региона. Всего на начало 2021 года в области проживали 1 276 800 женщин, из которых 79,1% — в городской местности, 20,9% — в сельской. Средний возраст жительниц региона составил 41 год.