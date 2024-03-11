В Хабаровске изменится расписание трамвая № 2 в дни голосования

16 и 17 марта отправление от остановки «Картонно-рубероидный завод»: 07:36, 09:26, 11:16, 13:06, 14:56, 16:46, 18:36 (до Депо № 1), 19:28 (рейс до Депо № 1). Отправление от остановки «Железнодорожный вокзал»: 06:40, 08:30, 10:20, 12:10, 14:00, 15:50, 17:40, 19:05 (рейс от Депо № 1 до «Картонно-рубероидного завода»).