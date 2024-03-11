В Норильске слишком громкий лифт не давал жильцам спать по ночам

Житель одного из многоэтажных домов в Норильске обратился в управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю с жалобой на работу своей управляющей компании. Точнее на ее бездействие. Мужчина сообщил, что его беспокоит шум от работы лифта. Днем — еще куда ни шло, но по ночам звуки словно обостряются и кажутся громче. При этом коммунальщики ничего не предпринимают.
Специалисты выехали на место, сделали замеры уровня шума и вибрации в ночное время. Информация подтвердилась: зарегистрировано превышение допустимых уровней шума на 6,1 — 14,3 децибелов. За выявленные нарушения УК объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований санитарного законодательства, рассказали в ведомстве.