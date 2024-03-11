В домах жителей Фокино вода появилась, но не у всех

«На данный момент не хватает давления для заполнения емкостей по той причине, что есть утечка на центральном водоводе. Ждем специалистов “Примтеплоэнерго” для принятия решения по производству ремонтных работ. Проблема в том, что водовод заложен на глубине более трех метров, и проводить ремонтно-восстановительные работы без отключений довольно трудно. Это магистральный участок, сейчас нужно решить, как проводить ремонт, чтобы не оставить без воды жителей Фокино и Дуная», — сообщил Олег Панкратов.