В домах жителей Фокино вода появилась, но не у всех

Часть жителей многоквартирных домов ЗАТО Фокино по-прежнему испытывают коммунальные неудобства. После произошедшей 4 марта аварии водоснабжение восстановили, но не во всех квартирах, сообщили ИА PrimaMedia жители некоторых домов.
Так, жители квартир на пятом этаже в доме № 16 на улице Усатого сообщают, что напор воды был «тоньше спички», не было возможности набрать воду в электротитан или стиральную машину, а утром 11 марта, вода и вовсе пропала. Похожая ситуация наблюдается и в доме № 4 на улице Тихонова.
«Воды холодной так и нет. На первом этаже тонкая струйка течёт, а у нас на пятом этаже воды нет совсем», — рассказала жительница дома Алена.
«На данный момент не хватает давления для заполнения емкостей по той причине, что есть утечка на центральном водоводе. Ждем специалистов “Примтеплоэнерго” для принятия решения по производству ремонтных работ. Проблема в том, что водовод заложен на глубине более трех метров, и проводить ремонтно-восстановительные работы без отключений довольно трудно. Это магистральный участок, сейчас нужно решить, как проводить ремонт, чтобы не оставить без воды жителей Фокино и Дуная», — сообщил Олег Панкратов.
К проблемным домам осуществляется подвоз воды, однако, по мнению некоторых жителей график составлен неудобно — воду привозят, когда многие находятся на работе.
Напомним, магистральный водопровод в Фокино находится в изношенном состоянии, ему более 40 лет. Для решения проблемы в ЗАТО идет строительство нового водовода, в этом году специалисты планируют провести 22 километра трубопровода.