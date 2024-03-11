«Нет, спасибо». Бывший игрок сборной России по футболу, братчанин Фёдор Кудряшов, не планирует возобновлять спортивную карьеру

В феврале этого года 36-летний Фёдор Кудряшов заявил, что завершает спортивную карьеру. На тот момент он выступал за воронежский клуб «Факел». По информации телеканала, из-за частых микротравм Кудряшову тяжело давались сборы под руководством главного тренера «Факела». На вопрос корреспондента «Матч ТВ», не желает ли его собеседник вернуться в большой футбол, Кудряшов лаконично ответил:
— Нет, спасибо.
Фёдор Кудряшов родился в посёлке Мамакан. С 8 лет жил в Братске, где начинал спортивную карьеру в ФК «Сибиряк». Играл в различных российских и турецких клубах. Кроме этого, провёл 48 матчей за сборную страны, выходил на составе команды во время матчей Чемпионата мира 2018 года. Играл на позиции защитника. Из национальной сборной Фёдор Кудряшов ушёл летом 2022 года.