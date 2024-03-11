«Нет, спасибо». Бывший игрок сборной России по футболу, братчанин Фёдор Кудряшов, не планирует возобновлять спортивную карьеру

Фёдор Кудряшов родился в посёлке Мамакан. С 8 лет жил в Братске, где начинал спортивную карьеру в ФК «Сибиряк». Играл в различных российских и турецких клубах. Кроме этого, провёл 48 матчей за сборную страны, выходил на составе команды во время матчей Чемпионата мира 2018 года. Играл на позиции защитника. Из национальной сборной Фёдор Кудряшов ушёл летом 2022 года.