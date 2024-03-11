В Иркутской области в дни очного голосования за объекты благоустройства откроется более 500 специальных пунктов

«Территории, предлагаемые к голосованию в 2024 году, отобраны администрациями муниципальных образований совместно с жителями. Администрации разработали дизайн-проекты этих территорий. Всего в голосовании участвуют 18 муниципальных образований области, в 12 их них на голосование представлено несколько территорий, из которых жителям необходимо будет выбрать ту, которую благоустроят в первую очередь. В шести муниципалитетах гражданам предстоит выбирать из нескольких вариантов дизайн-проектов благоустройства одной территории», — рассказала начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Елена Рябых.