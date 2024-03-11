В Иркутской области в дни очного голосования за объекты благоустройства откроется более 500 специальных пунктов

Пункты будут работать в городах с населением более 20 тысяч человек, а также в городе Байкальске, Марковском муниципальном образовании и Хомутовском сельском поселении Иркутского района. Голосование проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», который реализуется по поручению президента России Владимира Путина.
Напомним, в 2024 году на голосование представлен 61 проект, в том числе 22 сквера, восемь мемориальных комплексов, восемь парков, 23 общественные территории. Победители рейтингового голосования в 2025 году получат федеральные и областные средства на реализацию.
«Территории, предлагаемые к голосованию в 2024 году, отобраны администрациями муниципальных образований совместно с жителями. Администрации разработали дизайн-проекты этих территорий. Всего в голосовании участвуют 18 муниципальных образований области, в 12 их них на голосование представлено несколько территорий, из которых жителям необходимо будет выбрать ту, которую благоустроят в первую очередь. В шести муниципалитетах гражданам предстоит выбирать из нескольких вариантов дизайн-проектов благоустройства одной территории», — рассказала начальник управления жилищной политики и стратегического развития министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области Елена Рябых.
Как сообщает пресс-служба Правительства региона, для помощи участникам голосования на каждом пункте будут работать волонтеры, которые не только расскажут про проекты, но и помогут отдать голос за выбранный объект. Сделать это можно будет, в частности, с помощью приложения волонтера.