В Ангарске приступают к модернизации школы № 10

Эта школа вошла в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», сообщает пресс-служба областного Правительства.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию отметил, что программа модернизации образовательных организаций будет продолжена, до 2030 года отремонтируют 18 500 зданий школ.
Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул: благодаря программе модернизации школ в регионе 59 школ обновили свои образовательные пространства, еще 15 объектов образования Приангарья включены в программу, идет подготовка к дополнительному отбору на федеральном уровне.
«У нас есть яркие примеры того, как школы в результате капитального ремонта и оснащения ультрасовременным оборудованием кардинально меняют свой облик, за один-два года таких работ мы фактически получаем новую образовательную организацию с безопасной и комфортной средой для обучения, воспитания и развития. Рады, что эта программа на федеральном уровне будет продолжаться, и таких школ в Иркутской области станет еще больше», — сказал Игорь Кобзев.
Несколько лет назад школе было передано здание, в котором до 2010 года располагалось профессиональное училище № 8, позднее реорганизованное. Изначально в нем начались работы за счет средств областного бюджета, а в 2023 году в результате конкурсного отбора Минпросвещения России объект вошел в программу модернизации с общим объемом средств свыше 100 млн рублей.
«После ремонта в переданном школе здании по адресу квартал 58, дом 35 планируют разместить начальную школу с наполняемостью 500 человек. Конкурсные процедуры по определению подрядной организации завершены, администрация Ангарска готовится к заключению контракта. Ранее на объекте были практически завершены работы по демонтажу внутри здания, осуществлены частичный ремонт кровли и замена окон. До конца 2024 года предстоит выполнить комплексный капитальный ремонт здания с заменой всех инженерных систем, внутренней и внешней отделкой», — прокомментировал Максим Парфенов.