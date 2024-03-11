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В Ангарске приступают к модернизации школы № 10

Иркутская область, НИА-Байкал — Министр образования Иркутской области Максим Парфенов по поручению Губернатора региона Игоря Кобзева проверил подготовку к капитальному ремонту ангарской средней школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов.
Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Эта школа вошла в федеральную программу «Модернизация школьных систем образования», сообщает пресс-служба областного Правительства.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию отметил, что программа модернизации образовательных организаций будет продолжена, до 2030 года отремонтируют 18 500 зданий школ.

Глава региона Игорь Кобзев подчеркнул: благодаря программе модернизации школ в регионе 59 школ обновили свои образовательные пространства, еще 15 объектов образования Приангарья включены в программу, идет подготовка к дополнительному отбору на федеральном уровне.

«У нас есть яркие примеры того, как школы в результате капитального ремонта и оснащения ультрасовременным оборудованием кардинально меняют свой облик, за один-два года таких работ мы фактически получаем новую образовательную организацию с безопасной и комфортной средой для обучения, воспитания и развития. Рады, что эта программа на федеральном уровне будет продолжаться, и таких школ в Иркутской области станет еще больше», — сказал Игорь Кобзев.

Как рассказал Максим Парфенов, средняя школа № 10 — одна из самых востребованных в Ангарске, здесь углубленно изучают физику, химию, биологию и математику. Ученики школы ежегодно показывают высокие результаты на региональных олимпиадах. С 2022 года на базе школы действует школьный технопарк «Кванториум», созданный в рамках президентского национального проекта «Образование». Сейчас школа располагается в здании 1952 года постройки. В 37 классах учится более 900 детей, 17 классов — это начальная школа.

Несколько лет назад школе было передано здание, в котором до 2010 года располагалось профессиональное училище № 8, позднее реорганизованное. Изначально в нем начались работы за счет средств областного бюджета, а в 2023 году в результате конкурсного отбора Минпросвещения России объект вошел в программу модернизации с общим объемом средств свыше 100 млн рублей.

«После ремонта в переданном школе здании по адресу квартал 58, дом 35 планируют разместить начальную школу с наполняемостью 500 человек. Конкурсные процедуры по определению подрядной организации завершены, администрация Ангарска готовится к заключению контракта. Ранее на объекте были практически завершены работы по демонтажу внутри здания, осуществлены частичный ремонт кровли и замена окон. До конца 2024 года предстоит выполнить комплексный капитальный ремонт здания с заменой всех инженерных систем, внутренней и внешней отделкой», — прокомментировал Максим Парфенов.

образование