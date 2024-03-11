В Ангарске приступают к модернизации школы № 10

«У нас есть яркие примеры того, как школы в результате капитального ремонта и оснащения ультрасовременным оборудованием кардинально меняют свой облик, за один-два года таких работ мы фактически получаем новую образовательную организацию с безопасной и комфортной средой для обучения, воспитания и развития. Рады, что эта программа на федеральном уровне будет продолжаться, и таких школ в Иркутской области станет еще больше», — сказал Игорь Кобзев.