Баскетболисты из Иркутска обыграли спортсменов из Владивостока

Баскетболисты из Иркутска и Владивостока сошлись в матче 10 марта во Дворце спорта «Труд». Гости из БК «Динамо» и хозяева из БК «Иркут» не выявили победителя в основное время матча. Решающий счет принес именно овертайм. Об этом сообщают в социальных сетях клубов.
— Спортсмены из Владивостока сначала сделали двукратный перевес, но вскоре счет сравнялся. После тайм-аута мы забросили три очка, но потом инициативу переняли сибиряки, — говорят в БК «Динамо».
Преимущество на второй десятиминутке после перерыва было на стороне Иркута, а спустя пять минут после возобновления встречи, хозяева лидировали уже «+10». В третьем периоде гости улучшили защиту и стали нападать упорнее. Благодаря этому отставание сократилось до двух очков. На табло светилось: 62:60. После чего счет сравнялся.
Овертайм прошел напряженно. Его героем стал защитник «Иркута» Колюшкин, набравший 8 очков. Таким образом, сибиряки победили со счетом 88:85.