Баскетболисты из Иркутска обыграли спортсменов из Владивостока

Преимущество на второй десятиминутке после перерыва было на стороне Иркута, а спустя пять минут после возобновления встречи, хозяева лидировали уже «+10». В третьем периоде гости улучшили защиту и стали нападать упорнее. Благодаря этому отставание сократилось до двух очков. На табло светилось: 62:60. После чего счет сравнялся.