В мэрии Хабаровска новый управленец будет отвечать за экономическое развитие

Для справки: Виктория Анатольевна Валова родилась в 1980 году. Получила высшее образование, окончила ДВГУПС по специальности «Экономика и управление на предприятии». В 2008 году окончила аспирантуру Дальневосточной академии государственной службы по специальности «Экономика и управление народным хозяйством». Кандидат экономических наук. Ее работа отмечена медалью «За укрепление финансового контроля России», благодарностью и почетной грамотой министерства социальной защиты населения Хабаровского края и другими наградами.