Новокузнечанам рассказали, почему не работает и не будет работать роддом № 3

Под постом мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова жительница города спросила о судьбе роддома № 3 на пр. Авиаторов, 88. Представители Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 ответили горожанке, почему этот родильный дом постоянно не будет работать.
«Кто может себе позволить родить платно или в другом регионе, решают вопрос таким образом. Условий для комфортных родов в городе нет. А кроме нашего города в 1 и 2 едут все ближайшие. Потому что и там всё закрыли», — пишет новокузнечанка.
Ей ответили, что акушерский стационар № 3 является резервным на период ремонта и дезинфекции в акушерских стационарах № 1 и № 2.
«На фоне снижения количества родов как в области, так и в городе Новокузнецке и Новокузнецком районе два действующих акушерских стационара № 1 (ул. Сеченова, 17Б) и № 2 (пр. Ижевский, 16) полностью справляются с оказанием медицинской помощи беременным женщинам и новорождённым. Оказание медицинской помощи матерям и новорождённым организовано в полном объёме и позволяет делать это качественно даже в экстренном случае», — сообщили сотрудники НГКБ № 1.
Они добавили, что кадрового состава достаточно, чтобы круглосуточно помогать роженицам и их детям в соответствии с действующими порядками, стандартами и клиническими протоколами.