Докажи, что не кикимора: зачем на Порфирия кормить рыбой трехцветную кошку

Наши предки считали, что 11 марта в красивых девушек может вселяться кикимора. Злой дух поселяется в избах и всячески вредит хозяевам и пугает их. А если парень заведет дружбу с красоткой, в которой живет кикимора, то ждет его большое несчастье. Чтобы доказать окружающим свою принадлежность к людям и отсутствие нечисти внутри, с самого утра девушки мазали лица сажей и так ходили целый день.