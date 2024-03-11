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Докажи, что не кикимора: зачем на Порфирия кормить рыбой трехцветную кошку

Ростовская область, 11 марта 2024. DON24.RU. По народному календарю сегодня Порфирьев день. Если с утра землю накроет туман, значит, приближается непогода. Воркующие голуби предсказывают скорое потепление. А чистое небо и ясные звезды сулят частые грозы на протяжении всего лета.
Источник: Don24.ru

Наши предки считали, что 11 марта в красивых девушек может вселяться кикимора. Злой дух поселяется в избах и всячески вредит хозяевам и пугает их. А если парень заведет дружбу с красоткой, в которой живет кикимора, то ждет его большое несчастье. Чтобы доказать окружающим свою принадлежность к людям и отсутствие нечисти внутри, с самого утра девушки мазали лица сажей и так ходили целый день.

Мужчины на Порфирия отправлялись на рыбалку. Весной припасы подходили к концу, поэтому хороший улов был очень важен. Считалось, что 11 марта рыба клюет даже там, где в другое время не водится. А для закрепления успеха и удачи во всех делах рыбак должен был первую пойманную рыбку отдать трехцветной кошке.

В этот день запрещалось:

показывать другим людям свои украшения с камнями — в них вселится нечистая сила и будет вредить хозяину, плевать в реку — можно онеметь, знакомиться с девушками — можно встретить кикимору, которая отберет все силы, брать в руки веревку — в роду будут самоубийцы, сажать вербу — к несчастью.

Именины сегодня празднуют Анна, Иван, Петр, Сергей.

В это день родились:

мореплаватель и флотоводец Василий Чичагов (1726 год), врач-инфекционист, организатор здравоохранения Глеб Ивашенцов (1883 год), фехтовальщица-рапиристка, трехкратная олимпийская чемпионка Александра Забелина (1937 год), борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев (1975 год).

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