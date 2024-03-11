Новые направления. Советы турагента, куда полететь отдыхать из Кузбасса

Что с путёвками на лето и какие лучше покупать? Владелица и руководитель туристической фирмы Татьяна Живаева говорит, что Кузбасс для вылета за рубеж на летний сезон опять не состоялся. За границу можно улететь лишь до начала апреля в Таиланд из Новокузнецка. На лето из Новосибирска, Красноярска и Омска открыта уже ставшая классикой для взрослого и детского отдыха Турция. Из Новосибирска, как всегда, популярен круглогодичный Таиланд, Египет, второй год подряд активно пользуется спросом ОАЭ.