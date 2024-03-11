Новые направления. Советы турагента, куда полететь отдыхать из Кузбасса

Кузбассовцы уже начинают планировать, где проведут отпуск. Кемеровский и новокузнецкий аэропорты запускают больше направлений и увеличивают число рейсов. «АиФ в Кузбассе» подробнее рассказывает, какие города и страны доступны для жителей региона.
Число рейсов растёт.
По наблюдениям руководителя кемеровского аэропорта Николая Тарануха, за последние два года сократился спрос на полёты в СНГ, но значительно расширились внутренние направления. Ещё пять-семь лет назад из Кемерова был только один внутренний рейс до Москвы. Сейчас из международного аэропорта им А. А. Леонова можно вылететь без пересадок в Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, Сочи, Уфу — Минеральные Воды и Самару.
По словам Николая Тарануха, значительную роль играет федеральная программа субсидирования региональных перевозок. Благодаря ей удалось запустить практически все региональные рейсы. С 16 апреля, например, стартуют субсидированные маршруты два раза в неделю до Казани от 6,4 тыс. рублей в одну сторону. Сейчас улететь в столицу Республики Татарстана можно от 8 тыс. Летом запустят больше рейсов в Сочи, а с начала марта самолёты стали чаще летать и в Екатеринбург.
Долгожданная заграница.
Генеральный директор Международного аэропорта Новокузнецк Кирилл Ермаков говорит, что южная столица вышла на допандемийный пассажиропоток: в 2023 году сотрудники обслужили более 500 тысяч пассажиров. Начали выходить и на прежние направления.
Так, с февраля из Новокузнецка снова начали летать самолёты в Утапао и Пхукет (авиасообщение в Таиланд приостановилось в 2020 году из-за ковида). Чартерные рейсы раз в 12 дней, вмещающие 238 пассажиров, запустила авиакомпания AZUR air. Правда, на март-апрель только перелёт из Новокузнецка до Пхукета стоит от 108 тыс. рублей. Из других городов можно найти билеты от 37 тыс. рублей. Планируются рейсы в Анталью.
По России из Новокузнецка можно улететь в Новосибирск, Красноярск, Казань, Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Уфу. Заместитель генерального директора базового перевозчика Nordwind Airlines Антон Маттис рассказал, что к традиционным направлениям в мае из Новокузнецка добавится Махачкала. Отправиться в столицу Дагестана, точкой притяжения которого является Каспийское море, можно будет по понедельникам и четвергам от 10 950 рублей.
В целом, по словам Антона Маттиса, по количеству пассажиров в Новокузнецке компания выросла на 28%, а по количеству рейсов на 19%. Полётная программа из Кемерова похожа.
Новокузнечане в поиске перевозчика, который бы возил в Минеральные воды. Кавказское направление развивается особенно активно. Сейчас на Северный Кавказ можно улететь через Казань.
Билеты дешевле из Новосибирска.
Что с путёвками на лето и какие лучше покупать? Владелица и руководитель туристической фирмы Татьяна Живаева говорит, что Кузбасс для вылета за рубеж на летний сезон опять не состоялся. За границу можно улететь лишь до начала апреля в Таиланд из Новокузнецка. На лето из Новосибирска, Красноярска и Омска открыта уже ставшая классикой для взрослого и детского отдыха Турция. Из Новосибирска, как всегда, популярен круглогодичный Таиланд, Египет, второй год подряд активно пользуется спросом ОАЭ.
Выбор направлений по России тоже не очень большой, если говорить про вылеты из Кемерова, Новокузнецка и Новосибирска. Кузбассовцы предпочитают Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Дагестан — туда можно улететь из местных аэропортов. Сейчас цены на путёвки примерно одинаковые что из Кузбасса, что из Новосибирска. Билеты дешевле покупать из Новосибирска, потому что там больше авиаперевозчиков, которые могут в борьбе за клиентов заинтересовать привлекательной ценой.
«Рекомендовать мы можем всё, что угодно, но решают вопрос финансы. Если отдыхать очень хочется, но денег немного, мы предлагаем туристам летний Шерегеш либо Горный Алтай», — говорит Татьяна Живаева.
Бронировать отдых стоит уже сейчас, пока это можно сделать дешевле.