Красноярцам рассказали, где работают лучшие учителя и воспитатели

«На вас сейчас лежит огромная ответственность. Вы устанавливаете высокую планку не только для уровня знаний<…> Очень замечательно, что сейчас мы видим, как педагоги, работающие и в детских садах, и в школах вновь занимают свое законное место на пьедестале почета престижных и уважаемых профессий», — поздравила участников конкурса председатель Горсовета Наталия Фирюлина.