Красноярцам рассказали, где работают лучшие учителя и воспитатели

Как рассказали в пресс-службе городского Совета депутатов, в этом году в состязаниях участвовали 244 человека: в конкурсе «Воспитатель года» — 104, «Учитель года» — 82, и в конкурсе специалистов сопровождения образовательного процесса — 58 педагогов.
Несколько недель преподаватели проходили испытания, представляли свои образовательные проекты, показывали свой опыт и технологии на практике.
«На вас сейчас лежит огромная ответственность. Вы устанавливаете высокую планку не только для уровня знаний<…> Очень замечательно, что сейчас мы видим, как педагоги, работающие и в детских садах, и в школах вновь занимают свое законное место на пьедестале почета престижных и уважаемых профессий», — поздравила участников конкурса председатель Горсовета Наталия Фирюлина.
Абсолютными победителями стали:
«Учитель года» — Надежда Яганова, лицей № 2 (Урицкого, 121),
«Воспитатель года» — Екатерина Бундан, д/с № 246 (Воронова, 23а),
«Лучший педагог-психолог» — Анна Настаушева, школа-интернат № 1 (Пастеровская, 25),
«Лучший учитель-дефектолог» — Светлана Лысенко, д/с № 29 (Крупской, 10ж).