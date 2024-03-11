Турагент Живаева рассказывает, куда кузбассовцам полететь отдыхать летом

Владелица и руководитель туристической фирмы Татьяна Живаева рассказала «АиФ в Кузбассе», что Кемеровская область для вылета за рубеж на летний сезон опять не состоялась. Выбор направлений по России тоже не очень большой, однако спланировать свой летний отдых всё равно есть из чего.