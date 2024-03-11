Турагент Живаева рассказывает, куда кузбассовцам полететь отдыхать летом

Владелица и руководитель туристической фирмы Татьяна Живаева рассказала «АиФ в Кузбассе», что Кемеровская область для вылета за рубеж на летний сезон опять не состоялась. Выбор направлений по России тоже не очень большой, однако спланировать свой летний отдых всё равно есть из чего.
За границу можно улететь до начала апреля в Таиланд из Новокузнецка. На лето из Новосибирска, Красноярска и Омска открыта Турция. Из Новосибирска популярен Таиланд, Египет, ОАЭ. По России кузбассовцы предпочитают отдыхать в Сочи, Санкт-Петербурге, Казани и Дагестане — туда можно улететь из местных аэропортов.
«Рекомендовать мы можем всё, что угодно, но решают вопрос финансы. Если отдыхать очень хочется, но денег немного, мы предлагаем туристам летний Шерегеш либо Горный Алтай», — говорит Татьяна Живаева и добавляет, что бронировать отдых можно уже сейчас, пока дешевле.
Кемеровский и новокузнецкий аэропорты запускают больше направлений и увеличивают число рейсов. «АиФ в Кузбассе» подробнее рассказывал, какие города и страны доступны для жителей региона для вылета из Кемеровской области.