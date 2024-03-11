Снежный циклон испортит погоду в Приморье: дата

«В первые два рабочих дня, 11 и 12 марта, местами пройдет небольшой снег. Минимальные температуры составят −18…-3 градусов, днем колебания температуры воздуха — от +6 градусов на юге до −2 градусов на севере», — передает Примгидромет.
В ночь на среду в крае будет морозно, температура воздуха понизится на 3−5 градусов. Днем к Приморью подойдет циклон с Китая, но в крае обойдется без осадков.
14 и 15 марта оказывать влияние на погоду в Приморье будут неглубокие циклоны. В некоторых районах пройдет небольшой снег. Осадки преимущественно будут идти в северных районах. Ночные температуры — в пределах −18…-3 градусов, днем воздух будет прогреваться до +12 градусов. В районах, где ожидается снег, температура воздуха составит около нуля градусов.
Во Владивостоке на наступившей неделе обойдется без существенных осадков. Минимальные температуры воздуха до середины недели — в пределах −5…-2 градусов. Максимальные — в районе +2…+5 градусов. В пятницу ночные и дневные температуры повысятся на 2−4 градуса.
Напомним, на наступившей неделе в Приморье будет преобладать теплая погода. В некоторые районы придет долгожданная оттепель.