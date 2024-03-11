Снежный циклон испортит погоду в Приморье: дата

14 и 15 марта оказывать влияние на погоду в Приморье будут неглубокие циклоны. В некоторых районах пройдет небольшой снег. Осадки преимущественно будут идти в северных районах. Ночные температуры — в пределах −18…-3 градусов, днем воздух будет прогреваться до +12 градусов. В районах, где ожидается снег, температура воздуха составит около нуля градусов.