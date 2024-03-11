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В Башкирии ожидается похолодание до −25 градусов

Синоптики передали прогноз погоды на ближайшие три дня.
Сейчас в Ричмонде: +16° 9 м/с 15% 758 мм рт. ст. +11°

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на следующие три дня. По предоставленным данным, 11, 12 и 14 марта ожидают максимальное понижение температуры до −25 градусов.

Сегодня, 11 марта, ожидают небольшой снег и северный ветер. Днем температура будет колебаться от −4 до −9 градусов.

В ночь на 12 марта будет похолодание до −12,-17°, местами −20,-25°. Днем будет также от −4 до −9°.

В среду, 13 марта, спрогнозировали северный ветер. Температура воздуха ночью −12,-17°, местами −20,-25°, днем −2,-7°.