В Башкирии ожидается похолодание до −25 градусов

Синоптики Башгидрометцентра передали прогноз погоды на следующие три дня. По предоставленным данным, 11, 12 и 14 марта ожидают максимальное понижение температуры до −25 градусов.
Сегодня, 11 марта, ожидают небольшой снег и северный ветер. Днем температура будет колебаться от −4 до −9 градусов.
В ночь на 12 марта будет похолодание до −12,-17°, местами −20,-25°. Днем будет также от −4 до −9°.
В среду, 13 марта, спрогнозировали северный ветер. Температура воздуха ночью −12,-17°, местами −20,-25°, днем −2,-7°.