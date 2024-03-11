Синоптики дали интересный прогноз для Челябинской области на начало недели

Днём в понедельник, 11 марта, ожидается облачность с прояснениями, местами пройдёт небольшой снег, возможны туманы и изморозь. В горах потеплеет до −10, а на остальной территории — до −1…-6 градусов. Ветер окажется ощутимым: порывы западного и юго-западного направления будут достигать 12 метров в секунду.
В Челябинске в первый день недели существенных осадков не ожидается, как, впрочем, и солнца — небо будет плотно затянуто облаками. После ночных −18 столбики уличных термометров поднимутся до −2…-4. По данным долгосрочного прогноза, к концу рабочей недели в город вернётся оттепель.
На этой неделе к Земле приблизится редкая комета Понса-Брукса, которая гостит на ночном небе лишь раз в 71 год. Для того, чтобы на неё взглянуть, можно использовать даже обычный бинокль, а в некоторые дни она будет видна даже невооружённым взглядом.
Наверняка многие уже начинают планировать свой летний отпуск и продумывать маршрут путешествия в зависимости от транспорта и стоимости билетов. Для информации: на поезда билеты для школьников до 17 лет можно купить с 50-процентной скидкой.
Приближающееся тепло сулит и некоторые опасности, например, совсем скоро из зимнего отпуска выползут клещи. Не секрет, что вакцинироваться от клещевого энцефалита важно до начала сезона укусов этих опасных членистоногих.