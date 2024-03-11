Синоптики дали интересный прогноз для Челябинской области на начало недели

На этой неделе к Земле приблизится редкая комета Понса-Брукса, которая гостит на ночном небе лишь раз в 71 год. Для того, чтобы на неё взглянуть, можно использовать даже обычный бинокль, а в некоторые дни она будет видна даже невооружённым взглядом.