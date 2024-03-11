До 1 апреля кузбассовцы могут застраховать своё имущество от паводка

По данным правительства Кузбасса, до 1 апреля жители региона могут застраховать своё имущество от паводка. С этого года господдержку на страхование получат и участники СВО.
«Страхование позволяет существенно минимизировать убытки, которые могут возникнуть от затопления — на восстановление или ремонт строений. Для льготных категорий граждан в Кузбассе уже несколько лет действует специальный механизм поддержки — оформить полис они могут за счёт средств областного бюджета», — говорит министр финансов региона Игорь Малахов.
Рассчитывать на господдержку могут малообеспеченные граждане, многодетные и семьи, где есть приёмные/опекаемые дети, одинокие пенсионеры и инвалиды, ветераны ВОВ. Пять страховых компаний предлагают льготникам полис страхования по полному пакету рисков. За счёт бюджета также застрахуют школы, детские сады, объекты здравоохранения, культуры и спорта, мосты, дороги и т. д.
В кемерове, по сообщению властей, ожидают спокойный паводок, но всё покажет апрельская погода.
В прошлом году 1,7 тысячи кузбассовцев застраховали своё имущество, 40% из которых обращалось за помощью к государству.