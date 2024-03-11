До 1 апреля кузбассовцы могут застраховать своё имущество от паводка

«Страхование позволяет существенно минимизировать убытки, которые могут возникнуть от затопления — на восстановление или ремонт строений. Для льготных категорий граждан в Кузбассе уже несколько лет действует специальный механизм поддержки — оформить полис они могут за счёт средств областного бюджета», — говорит министр финансов региона Игорь Малахов.