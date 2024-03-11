В Красноярске на рабочей неделе пройдет снег и дождь

Снег и дождь. Такие погодные сюрпризы ждут красноярцев на рабочей неделе. Прогнозом поделились в краевом Гидрометцентре. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на рабочую неделю
Погода в Красноярске 11 марта 2024
Понедельник станет самым теплым на неделе. Воздух в городе прогреется до +3 градусов. И это заметно. По всему Красноярску лужи, лед тает, вода стекает с крыш.
При этом возможен в городе и дождь, а также небольшой, но заметный ветер, порывы будут достигать четырех метров в секунду.
Погода в Красноярске 12 марта 2024
Ночь вторника будет относительно теплой. За окном ожидается 4 градуса ниже нуля, а днем прогреется до −2 градусов. Будет облачно, порывы ветра до четырех метров в секунду.
Погода в Красноярске 13 марта 2024
Ночью заметно похолодает. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в темное время суток будет −10 градусов и пройдет небольшой снег.
Осадки ожидаются и днем, ветра не будет, а воздух в городе прогреется до 3 градусов ниже нуля.
Погода в Красноярске 14 марта 2024
В четверг ночью синоптики ожидают, что столбик термометра опустится до −11 градусов, а днем за окном будет −3 градуса. Без сильного ветра и осадков.
Погода в Красноярске 15 марта 2024
Ночь пятницы станет самой холодной на неделе. В Красноярске ожидается −13 градусов. Как будто зима пытается напоследок о себе напомнить. Впрочем, уже днем привычные для этой недели 3 градуса ниже нуля. Ветер до четырех метров в секунду. Снега или дождя не ожидается.