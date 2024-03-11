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В Красноярске на рабочей неделе пройдет снег и дождь

Публикуем прогноз погоды в Красноярске на рабочую неделю 11—15 марта 2024.
Сейчас в Ричмонде: +16° 9 м/с 15% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Снег и дождь. Такие погодные сюрпризы ждут красноярцев на рабочей неделе. Прогнозом поделились в краевом Гидрометцентре. Публикуем прогноз погоды в Красноярске на рабочую неделю 11—15 марта 2024.

Погода в Красноярске 11 марта 2024

Понедельник станет самым теплым на неделе. Воздух в городе прогреется до +3 градусов. И это заметно. По всему Красноярску лужи, лед тает, вода стекает с крыш.

При этом возможен в городе и дождь, а также небольшой, но заметный ветер, порывы будут достигать четырех метров в секунду.

Погода в Красноярске 12 марта 2024

Ночь вторника будет относительно теплой. За окном ожидается 4 градуса ниже нуля, а днем прогреется до −2 градусов. Будет облачно, порывы ветра до четырех метров в секунду.

Погода в Красноярске 13 марта 2024

Ночью заметно похолодает. Согласно прогнозу Гидрометцентра, в темное время суток будет −10 градусов и пройдет небольшой снег.

Осадки ожидаются и днем, ветра не будет, а воздух в городе прогреется до 3 градусов ниже нуля.

Погода в Красноярске 14 марта 2024

В четверг ночью синоптики ожидают, что столбик термометра опустится до −11 градусов, а днем за окном будет −3 градуса. Без сильного ветра и осадков.

Погода в Красноярске 15 марта 2024

Ночь пятницы станет самой холодной на неделе. В Красноярске ожидается −13 градусов. Как будто зима пытается напоследок о себе напомнить. Впрочем, уже днем привычные для этой недели 3 градуса ниже нуля. Ветер до четырех метров в секунду. Снега или дождя не ожидается.