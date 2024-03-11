В Красноярске на рабочей неделе пройдет снег и дождь

Ночь пятницы станет самой холодной на неделе. В Красноярске ожидается −13 градусов. Как будто зима пытается напоследок о себе напомнить. Впрочем, уже днем привычные для этой недели 3 градуса ниже нуля. Ветер до четырех метров в секунду. Снега или дождя не ожидается.