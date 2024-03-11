Масленичная неделя начинается в понедельник

МИНСК, 10 мар — Sputnik. Масленичная неделя перед Великим постом начинается в понедельник, 11 марта, передает Sputnik.
Масленица, которую восточные славяне отмечают семь дней, в текущем году приходится на период с 11-го по 17 марта.
Праздник предшествует Великому посту, знаменует пограничное время между зимой и весной. Традиционно празднование Масленицы не обходится без обряда сожжения чучела и различных развлечений.
Масленичная неделя делится на две части: Узкую Масленицу (в первые три дня еще можно хозяйничать по дому) и Широкую (в последние четыре нужно отдыхать).
Каждый день в Масленицу имел свое значение и «расписание». В понедельник обычно ходят в гости к сватам, планируют гуляния и сооружают чучело.
По данным синоптиков, в первый день масленичной недели в Беларуси будет малооблачно и преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит от −3 до −9°С, на юго-западе — 0..-2°С, днем от +4 до +9°С.