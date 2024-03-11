Сильный и порывистый ветер ожидается в понедельник

МИНСК, 11 мар — Sputnik. В понедельник местами по западу Беларуси ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с, сообщила пресс-служба МЧС в официальном Telegram-канале ведомства.
Спасатели предупреждают, что сильный ветер может привести к повреждению и даже обрыву линий связи и электропередач, нарушить электроснабжение, отключить электрические подстанции и электроэнергию в населенных пунктах. Также ветер может стать причиной повреждений и обрушений слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.
В Белгидромете в свою очередь сообщили, что в понедельник установится переменная облачность в основном без осадков. Ветер юго-восточный 4−9 м/с, по западу порывы будут достигать 14 м/с, местами — до 15−18 м/с. Дневная температура воздуха составит +4…+9°С.
Прогноз погоды по регионам
В Минске, Витебске, Гомеле и Могилеве в понедельник ожидается малооблачная и без дождей погода. Столбик термометра в этих городах поднимется до отметки +4…+6°C. Ветер юго-восточный, в Минске и Гомеле — 4−9 м/с, а в Витебске и Могилеве — 3−8 м/с.
В Бресте и Гродно немного теплее — от +5°C до +7°C. В этих областных центрах сегодня будет преобладать облачная погода (в Гродно с прояснениями), также без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5−10 м/с с порывами до 14 м/с.