Сильный и порывистый ветер ожидается в понедельник

Спасатели предупреждают, что сильный ветер может привести к повреждению и даже обрыву линий связи и электропередач, нарушить электроснабжение, отключить электрические подстанции и электроэнергию в населенных пунктах. Также ветер может стать причиной повреждений и обрушений слабо укрепленных конструкций, кровель зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.