В Минздраве дали рекомендации узбекистанцам, соблюдающим пост во время Рамадана

В Минздраве, ссылаясь на данные ВОЗ, напомнили, что неправильное питание во время Рамадана может нанести вред здоровью человека. Однако правильное питание во время поста может помочь избавиться от лишнего веса, снизить артериальное давление и уменьшить количество холестерина в организме.
Рекомендуется пить много воды между ифтаром и сухуром. Днем высокая температура воздуха может вызывать сильное потоотделение, именно поэтому возникает необходимость компенсировать потерянную в течение дня жидкость. Эту норму можно частично покрыть употреблением свежих фруктов, овощных салатов и супов. Также рекомендуется избегать продуктов, содержащих кофеин, таких как кофе и кола.
Кроме того, рекомендуется выходить на короткие прогулки и не сидеть на месте весь день.
Во время сухура рекомендуется есть легкую пищу, особенно пожилым людям, подросткам, беременным женщинам, кормящим матерям и детям, соблюдающим пост.
В качестве сухура полезно употреблять богатые белком продукты, такие как овощи, зерновой хлеб или булочки, содержащие углеводы, молочные продукты (несоленый сыр, творог, молоко) или яйца.
В Минздраве напомнили, что для некоторых граждан пост может быть опасен для здоровья. .Не рекомендуется соблюдать пост пациента в дооперационный и послеоперационный период, гражданам, страдающим тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, печени и сахарным диабетом, туберкулезом, онкологическими заболеваниями и гражданам, которые регулярно должны принимать обезболивающие препараты. .Перед тем как начать соблюдать пост, данной категории граждан следует обратиться к врачу.