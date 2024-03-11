В Минздраве дали рекомендации узбекистанцам, соблюдающим пост во время Рамадана

В Минздраве напомнили, что для некоторых граждан пост может быть опасен для здоровья. .Не рекомендуется соблюдать пост пациента в дооперационный и послеоперационный период, гражданам, страдающим тяжелыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, печени и сахарным диабетом, туберкулезом, онкологическими заболеваниями и гражданам, которые регулярно должны принимать обезболивающие препараты. .Перед тем как начать соблюдать пост, данной категории граждан следует обратиться к врачу.