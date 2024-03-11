Премию за сохранение беременности введут в Хабаровском крае

Помимо этого, начнет работу программа по охране материнства, сбережения здоровья детей. Школьников обеспечат одеждой для учебы и спорта. И это решение в работе у регионального правительства: планируется ввести ежегодную выплату в пять тысяч рублей на каждого ученика из многодетной семьи. Учитывать доход при этом не будут.