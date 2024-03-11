Премию за сохранение беременности введут в Хабаровском крае

В Хабаровске состоялось заседание президиума правительства, на котором обсудили региональные меры поддержки семей с детьми. Напомним, с 2025 года в стране запускается новый национальный проект — «Семья».
По нему предлагается продлить материнский капитал и семейную ипотеку под шесть процентов до 2030 года, а также увеличить налоговый вычет при рождении второго и последующих детей.
Помимо этого, начнет работу программа по охране материнства, сбережения здоровья детей. Школьников обеспечат одеждой для учебы и спорта. И это решение в работе у регионального правительства: планируется ввести ежегодную выплату в пять тысяч рублей на каждого ученика из многодетной семьи. Учитывать доход при этом не будут.
— Отдельное внимание — маткапиталу. Важно заложить прогрессивное стимулирование рождаемости по принципу «плюс ребенок — плюс ресурс». Наш краевой материнский капитал — один из самых высоких в округе и в России: 327 тысяч рублей выплачиваются при рождении третьего, четвертого, пятого ребенка, — рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Он предложил ввести выплату с прогрессией. К примеру, с четвертого и каждого последующего ребенка выплата будет расти. А за эффективную работу по сохранению беременности введут премию губернатора. Поощрять ею будут врачей, соцработников и психологов.