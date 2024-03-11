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Усиление ветра и похолодание до −2 градусов ждет волгоградцев 11 марта

Новая рабочая неделя в Волгограде и области не принесет волгоградцам весеннего тепла.
Сейчас в Ричмонде: +16° 9 м/с 15% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: Волгоградская правда

Согласно данным синоптиков, в понедельник, 11 марта, в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Скорость ветра составит 7−12 м/с. Днем воздух прогреется до +2 градусов, но местами столбики термометров установятся на отметке −3…-8. Ночью возможно похолодание до −15.

В Волгограде 11 марта без осадков, порывы ветра достигнут 12 м/с. Днем температура воздуха составит −2 градуса, а в ночь на 12 марта прогнозируется мороз — столбики термометров опустятся до −4…-6.

При этом жителей региона предупреждают о гололедице на дорогах. Водителям и пешеходам следует проявить осторожность и неукоснительно соблюдать ПДД.