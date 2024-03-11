Усиление ветра и похолодание до −2 градусов ждет волгоградцев 11 марта

Согласно данным синоптиков, в понедельник, 11 марта, в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Скорость ветра составит 7−12 м/с. Днем воздух прогреется до +2 градусов, но местами столбики термометров установятся на отметке −3…-8. Ночью возможно похолодание до −15.