Усиление ветра и похолодание до −2 градусов ждет волгоградцев 11 марта

Согласно данным синоптиков, в понедельник, 11 марта, в Волгоградской области существенных осадков не ожидается. Скорость ветра составит 7−12 м/с. Днем воздух прогреется до +2 градусов, но местами столбики термометров установятся на отметке −3…-8. Ночью возможно похолодание до −15.
В Волгограде 11 марта без осадков, порывы ветра достигнут 12 м/с. Днем температура воздуха составит −2 градуса, а в ночь на 12 марта прогнозируется мороз — столбики термометров опустятся до −4…-6.
При этом жителей региона предупреждают о гололедице на дорогах. Водителям и пешеходам следует проявить осторожность и неукоснительно соблюдать ПДД.