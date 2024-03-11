У мусульман Башкирии начался священный месяц Рамадан

Сегодня, 11 марта, у мусульман Башкирии начинается священный месяц Рамадан. До 9 апреля им предстоит соблюдать строгий пост.
В администрации Уфы напомнили о правилах и запретах, которые необходимо придерживаться в течение девятого лунного месяца.
«Днем, пока светит солнце, запрещено пить, есть, курить, предаваться удовольствиям и развлечениям. Есть и пить можно лишь дважды в сутки — до рассвета и после заката. В пищу употребляют блюда из яиц, каши, творог, нежирное мясо и рыбу. Также пьют достаточно воды, чтобы восполнить ее недостаток в течение дня», — прокомментировали в мэрии башкирской столицы.
Послабления делаются для беременных и кормящих женщин, а также детей и людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, путешественников.
Завершится пост праздником разговения — Ураза-байрамом, который в этом году приходится на 10 апреля.