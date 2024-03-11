В новой омской школе в Прибрежном перегородки в классах сделают из стекла

В региональном министерстве строительства рассказали о том, как идут работы на стройплощадке в Прибрежном, где возводится школа на 1 122 места. Работы идут по графику, сейчас специалисты по мимо всего прочего занимаются установкой стеклянных перегородок между классами и коридором. Для этого на стройку были привезены специальные стёкла особой прочности весом под 100 кг каждое. Также огнеупорные стёкла появятся в спортзале, актовом зале и библиотеке.