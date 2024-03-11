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Теплый воздух Атлантики доберется до Урала к 15 марта: воздух прогреется до плюс шести

Повышение температуры ожидается 15—17 марта: ночью будет минус 4−7, днем — плюс 4−6 градусов.
Сейчас в Ричмонде: +16° 9 м/с 15% 758 мм рт. ст. +11°

Теплый воздух Атлантики доберется до Урала к 15 марта: воздух прогреется до плюс четырех-шести градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, блокирующий антициклон с районов Балтики начнет опускаться на юг вдоль западных границ России, освобождая на севере дорогу атлантическим циклонам.

«Теплый воздух Атлантики будет выноситься циклонами на север и в центр Европейской территории страны. Часть тепла достанется Уралу: неделя, начавшись умеренным морозцем, в своей середине (14 марта) перейдет к оттепели», — говорит специалист.

Например, температура воздуха 12—13 марта ночью в Челябинске составит минус 12−17, днем — минус 4−5 градусов.

Повышение столбиков термометров ожидается 15—17 марта: ночью будет минус 4−7, днем — плюс 4−6 градусов. Небольшой снег вероятен лишь местами.