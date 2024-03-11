Теплый воздух Атлантики доберется до Урала к 15 марта: воздух прогреется до плюс шести

Теплый воздух Атлантики доберется до Урала к 15 марта: воздух прогреется до плюс четырех-шести градусов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По словам главного синоптика Уральского УГМС Галины Шепоренко, блокирующий антициклон с районов Балтики начнет опускаться на юг вдоль западных границ России, освобождая на севере дорогу атлантическим циклонам.
«Теплый воздух Атлантики будет выноситься циклонами на север и в центр Европейской территории страны. Часть тепла достанется Уралу: неделя, начавшись умеренным морозцем, в своей середине (14 марта) перейдет к оттепели», — говорит специалист.
Например, температура воздуха
Повышение столбиков термометров ожидается