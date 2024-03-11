Перебои с ТВ и радио наблюдаются в Хабаровском крае из-за профилактики

Специалисты филиала РТРС «Дальневосточный РЦ» продлили профилактическую кампанию на передающем оборудовании, из-за которой с конца февраля в Хабаровском крае происходят перебои с телевидением и радио. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», плановые работы будут продолжаться до 15 марта.
Так, с 22 февраля по всей сети региона сбоит Радио России, а также телепрограммы цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2. Специалисты РТРС для проведения профилактики выделили по часу ежедневно — с 14:40 до 15:50. Эти работы будут продолжаться вплоть до 15 марта. До этого же числа в Комсомольске-на-Амуре могут быть перебои с радио «Вести ФМ» и «Маяк». В Хабаровске до 15 марта с 14:40 до 15:50 также возможны нарушения вещания «Маяка».
Программы радио «Восток России» в Хабаровском крае будут прерываться 12 марта с 07:00 до 15:00 — профилактические работы коснутся жителей посёлка Де-Кастри в Ульчском районе, села Троицкое в Нанайском районе, а также города Хабаровска. Временно недоступны программы «Востока России» будут также 14 марта в это же время — в городе Бикин в Бикинском районе и селе Богородское Ульчского района.
— На станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования. Некоторые работы могут быть отменены или перенесены на другое время из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства, — сообщили в филиале РТРС «Дальневосточный РЦ».