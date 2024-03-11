Перебои с ТВ и радио наблюдаются в Хабаровском крае из-за профилактики

Так, с 22 февраля по всей сети региона сбоит Радио России, а также телепрограммы цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2. Специалисты РТРС для проведения профилактики выделили по часу ежедневно — с 14:40 до 15:50. Эти работы будут продолжаться вплоть до 15 марта. До этого же числа в Комсомольске-на-Амуре могут быть перебои с радио «Вести ФМ» и «Маяк». В Хабаровске до 15 марта с 14:40 до 15:50 также возможны нарушения вещания «Маяка».