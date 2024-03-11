Красноярки распродают подарки после 8 марта

Первым лотом стал подарочный сертификат на лечебный массаж, его номинал составляет 5 тысяч рублей. Воспользоваться им нужно до конца года в салоне «Теплота». Его продают за 3,5 тысячи.
Также в продаже появились модульные интерьерные картины. Их цена составляет 1000 рублей. На картине изображена девушка на море.
Не пригодились краснояркам и массажеры. Так, массажер для рук продают за 5 тысяч рублей. Девушка рассказала, что подарок подойдет тем, кто занимается рукоделием.
Среди подарков также мы нашли ирригатор, солевую лампу и много парфюмерии.