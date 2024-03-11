Туманы и морозы: омичей ждут изменения погоды в середине марта

По данным Обь-Иртышского УГМС, в первые три дня рабочей недели в регионе ожидаются осадки в виде небольшого снега. Также ночью в отдельных районах будет туман и изморозь.
В понедельник, 11 марта, днём температура воздуха составит −2…-7 градусов. В ночь на 12 марта ожидается −11…-16 градусов, а к утру похолодает до −21 градуса.
Во вторник, 12 марта, ожидается −3…-8 градусов, а в ночь на 13 марта температура будет ниже на 10 градусов и составит −13…-18 градусов. При прояснении столбик термометра покажет до −21 градуса.
В среду, 13 марта, прогнозируется −5…-10 градусов.