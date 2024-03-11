Трудотряд главы города набирает бойцов на апрель

Записаться в отряд могут красноярцы в возрасте от 14 до 18 лет. Для подачи заявки необходимо собрать полный пакет документов, зарегистрироваться на портале государственных услуг и пройти авторизацию на сайте отряда. Регистрация откроется сегодня с 15:00 на сайте www.отряд.мымолодые.рф.
Планируется, что в апреле будут трудоустроены 320 школьников. Помимо традиционных мобильных бригад, будут работать озеленительные, ИТ-образовательные, столярная, документоведческая бригады, а также специальная бригада для подростков с ограниченными возможностями здоровья.
Озеленители займутся благоустройством отдельных микроучастков. Две бригады появятся в Свердловском и Кировском районах, а также на территории Татышев-парка, сообщает пресс-служба городской администрации.
ИТ-образовательные бригады занимаются обучением людей старшего возраста и инвалидов компьютерной грамотности и работе с другими современными средствами связи. Ребята будут работать в двух районах — Кировском и Железнодорожном.
Ребята из документоведческой бригады смогут апробировать первые профессиональные навыки делопроизводителя и архивариуса, изучить основные принципы работы с архивами, а также помочь центру занятости населения Кировского района в управлении документооборотом.
Дополнительную информацию о деятельности ТОГГ и проведении набора на апрель можно получить в официальной группе проекта во «ВКонтакте», а также по телефону 220−84−33.