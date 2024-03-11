Узбекистан оказался в конце мирового рейтинга по стрессу

Аналитики проанализировали настроения людей в возрасте от 18 до 24 лет, которые имеют доступ к интернету, и подготовили отчет о психическом состоянии населения мира за прошлый год. Они отмечают, что в 2023 году психическое благополучие пользователей интернета резко снизилось. При этом точкой отсчета ухудшения состояния стал период COVID-19.
Рейтинг основан на показателях по 47 параметрам и отражает понимание респондентами того, как его внутреннее состояние влияет на повседневную жизнь. 27% респондентов отметили, что испытывают трудности в борьбе со стрессом, 38% — смогли добиться разрешения проблемы.
Самые счастливые государства мира живут в Доминиканской Республике, Шри-Ланке и Танзании. В самом низу рейтинга расположились Бразилия, ЮАР, Великобритания и Узбекистан.
Пользователи из нашей страны получили оценку в 48 баллов, они находятся в категории «выдерживают стресс».
Эксперты связали отрицательные показатели психического благополучия с уровнем национального богатства. Они отметили, что к проблемам психического здоровья приводят потребление ультраобработанных продуктов и раннее приобретение первого смартфона.
В частности, аналитики пришли к выводу, что чем позже люди начали пользоваться электронными гаджетами, тем лучше они чувствуют себя в настоящее время. Те же, кому довелось получить смартфон или планшет в более раннем возрасте, чаще отмечали наличие суицидальных мыслей, чувство оторванности от реальности и агрессии по отношению к окружающим.