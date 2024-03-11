Узбекистан оказался в конце мирового рейтинга по стрессу

В частности, аналитики пришли к выводу, что чем позже люди начали пользоваться электронными гаджетами, тем лучше они чувствуют себя в настоящее время. Те же, кому довелось получить смартфон или планшет в более раннем возрасте, чаще отмечали наличие суицидальных мыслей, чувство оторванности от реальности и агрессии по отношению к окружающим.