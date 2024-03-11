В ближайшую неделю в Прикамье ожидаются морозы до −25 градусов

В Прикамье ожидается аномальное похолодание в период с 11 по 15 марта. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7−10 градусов. Самый морозный день — понедельник. Столбик термометра в дневное время опустится до −12 градусов в городе и до −17°С на севере края при ясной погоде.
Ночь вторника окажется не менее холодной, чем с воскресенья на понедельник. Синоптики прогнозируют температуру воздуха до −25 градусов. Днем потеплеет до −9°С, а может и до −4°С. В последующую ночь термометр покажет около −15 градусов.
В среду будет облачно и немного снежно. Потеплеет до −2 градусов днем. 14 марта ясной погоды не ожидается, зато столбик термометра поднимется до нуля. По данным сервиса «Метеоролог и я», в пятницу пойдет мокрый снег с ветром и потеплеет до +3°С.