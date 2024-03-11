В ближайшую неделю в Прикамье ожидаются морозы до −25 градусов

В Прикамье ожидается аномальное похолодание в период с 11 по 15 марта. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7−10 градусов. Самый морозный день — понедельник. Столбик термометра в дневное время опустится до −12 градусов в городе и до −17°С на севере края при ясной погоде.