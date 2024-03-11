Свердловские власти заплатят 10 млн за трезвость

«С каждым годом число участников конкурса увеличивается. В прошлом году участие в конкурсе приняли 48 сельских населенных пунктов, не имеющих статуса муниципального образования. Нынче подали заявки 60 территорий. Уверен, увеличение призового фонда до 10 млн вызовет хороший резонанс среди приверженцев ЗОЖ, особенно у молодежи», — отметил главный внештатный специалист по медицинской профилактике областного минздрава Александр Харитонов.
Еще одним нововведением нынешнего, девятого конкурса стало расширение категорий территорий-участников по численности населения. За свою часть общего призового фонда в 10 млн теперь отдельно соревнуются малые населенные пункты (до 200 жителей), средние — от 200 до 1000 жителей, большие и крупные — более 1000 жителей. Всего в конкурсе девять призовых мест. Направить деньги победители смогут на создание условий для здорового образа жизни: покупку спортинвентаря или обустройство спортивной площадки.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил о новом нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь». В его рамках в стране появится новый вид налогового вычета. Его смогут получать граждане, активно следящие за здоровьем и занимающиеся спортом. «Каждый помнит шутку: бросай пить — вставай на лыжи. Момент настал», — отметил глава государства. Он предложил каждый год в регионах РФ, особенно в малых городах, строить не менее 350 спортивных объектов.