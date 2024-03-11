Свердловские власти заплатят 10 млн за трезвость

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию заявил о новом нацпроекте «Продолжительная и активная жизнь». В его рамках в стране появится новый вид налогового вычета. Его смогут получать граждане, активно следящие за здоровьем и занимающиеся спортом. «Каждый помнит шутку: бросай пить — вставай на лыжи. Момент настал», — отметил глава государства. Он предложил каждый год в регионах РФ, особенно в малых городах, строить не менее 350 спортивных объектов.