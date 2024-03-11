Озвучили первые детали по строительству громадного аквапарка во Владивостоке

Во Владивостоке приступили к созданию рекреационно-спортивного комплекса с аквапарком. Многофункциональный семейный центр разместится на полуострове Сапёрный, сообщает ИА PrimaMedia.
Как уточняется в Tg-канале tourprimorsky (18+), в состав комплекса войдут гостиница, торгово-развлекательный центр и фудкорт, спортивно-оздоровительный комплекс (предусмотрены термальная зона и зона СПА), прогулочно-парковая зона.
Этот комплекс станет настоящей точкой притяжения не только для местных жителей, но и для туристов, приезжающих во Владивосток. Здесь можно будет провести полноценный отпуск, не покидая территории комплекса: предусмотрены все условия и инфраструктура для семейного отдыха, проживания и шопинга. Работа комплекса позволит «раздвинуть» сезонные границы, а также будет содействовать повышению уровня предоставления услуг, — подчеркнул руководитель Агентства по туризму Арсений Крепский.