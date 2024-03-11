Жительница Уссурийска заступилась за обвиняемого в угрозах участнику СВО

«Заехал он на парковку, так как очень спешил, тем более рядом было два свободных места для парковки инвалидам. Парень СВОшника не толкнул, не ударил, знаем его только с хорошей стороны. Он многим помогал строить дома на Слободе. И сейчас многим должен достроить, люди ждут его», — говорилось в обращении к следственным органам в чате.