Жительница Уссурийска заступилась за обвиняемого в угрозах участнику СВО

Подписчица чата в Telegram-канале СУ СКР по Приморскому краю попросила следственные органы отнестись со снисхождением к мужчине, которого обвиняют в угрозах участнику СВО и хулиганстве.
Молодой человек 8 марта припарковался на месте для инвалидов возле торгового центра в Уссурийске. Он негативно среагировал на замечания прохожих, а одному из них, оказавшемуся участником СВО, угрожал «оторвать вторую ногу».
В оправдание девушка указала, что мужчина ездил в зону СВО с гуманитарной помощью и помогал в госпитале, а нервы у него сдали из-за недавней смерти жены.
«Заехал он на парковку, так как очень спешил, тем более рядом было два свободных места для парковки инвалидам. Парень СВОшника не толкнул, не ударил, знаем его только с хорошей стороны. Он многим помогал строить дома на Слободе. И сейчас многим должен достроить, люди ждут его», — говорилось в обращении к следственным органам в чате.
Сейчас девушка удалила комментарий, который вызвал двоякую реакцию у других подписчиков чата: кто-то поддержал её, кто-то всё же призывает наказать фигуранта по строгости.