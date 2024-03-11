Певец Шура опроверг информацию о задержке концерта в родном Новосибирске

10 марта в Екатеринбурге у певца Шуры состоялся концерт в баре «Руки Вверх!». Перед выступлением он прокомментировал ситуацию с задержкой концерта в Новосибирске.
По словам исполнителя, в Новосибирске он начал «немножечко позже» не по своей вине.
«И потом был такой дебильный треп, который какая-то барышня написала. Сегодня мы тоже немножечко ждали вас всех, на улице тоже было немножко людей», — сообщил фанатам Шура.
Он также отметил, что очень рад приходу зрителей и всегда готов выйти к пришедшим за два часа.
Напомним, концерт в Новосибирске певец дал 8 марта. Гости собрались еще до начала выступления — в итоге зал был полон. В этот вечер артист исполнил свои известные песни: «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Твори добро» и другие.