13 участков дорог отремонтируют в Железнодорожном районе Хабаровска

Так, в порядок приведут проспект 60-летия Октября от улицы Машинистов до Аэродромной; улицу Ишимская от дома № 35 до дома № 89; улицу Свирская от Ишимской до дома № 92; улицу Хинганская от дома № 42 до Черниговской; улицы Сосновская от Рыбинской до Хинганской. Также ремонта ждут Батумская от дома № 52 до Орловской; Целинная от Аэродромной до Производственной; Сортировочный проезд от Клубной до проспекта 60-летия Октября; Аэродромная от Школьной до Целинной; Черниговская от дома № 1 до дома № 36; Бригадный проезд от проспекта 60-летия Октября до Школьной; Рыбинская от Батумской до Орловской и Благодатный переулок.