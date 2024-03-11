В Ростовской области 11 марта выпал снег. Об этом информируют жители донской столицы и ещё нескольких населённых пунктов региона.
Фотографиями необычных весенних пейзажей наши земляки делятся в социальных сетях.
О выпадении осадков в виде снега сообщают жители Белой Калитвы, Каменска-Шахтинского, Шахт, Милютинского и Тарасовского, а также других северных районов области.
О непогоде дончан предупреждали синоптики Северо-Кавказского УГМС. Помимо снега, жителей Ростовской области утром понедельника ожидает туман и гололёдно-изморозевые явления.
А ранее ростовский климатолог Александр Иошпа рассказал о самом холодном дне 8 марта в истории Ростовской области.