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В Ростовской области 11 марта выпал снег

Утром понедельника регион может накрыть туман.
Сейчас в Ричмонде: +16° 9 м/с 15% 758 мм рт. ст. +11°

В Ростовской области 11 марта выпал снег. Об этом информируют жители донской столицы и ещё нескольких населённых пунктов региона.

Фотографиями необычных весенних пейзажей наши земляки делятся в социальных сетях.

О выпадении осадков в виде снега сообщают жители Белой Калитвы, Каменска-Шахтинского, Шахт, Милютинского и Тарасовского, а также других северных районов области.

О непогоде дончан предупреждали синоптики Северо-Кавказского УГМС. Помимо снега, жителей Ростовской области утром понедельника ожидает туман и гололёдно-изморозевые явления.

А ранее ростовский климатолог Александр Иошпа рассказал о самом холодном дне 8 марта в истории Ростовской области.