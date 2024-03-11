Амурский тигр-путешественник проверил крепость льда в Приморье

Сотрудники приморского национального парка «Земля леопарда» рассказали об амурском тигре, который решил выйти на лед и пересечь озеро, в конце концов, ему никто не запрещает. Толщина поверхности составляет до 18 сантиметров, такой покров способен выдержать хищника, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
По словам специалистов, тигр-путешественник не боится подобных препятствий. Вес самца достигает 220 килограммов, в то время как самок — 100−160 килограммов, и даже такую массу можно спокойно пронести по льду с грацией. По крайней мере большой кошке это удается легко и беззаботно.
Волноваться о его сохранности не стоит, ведь лед довольно крепкий и выдержит такое перемещение спокойно, даже не треснет. А на крайний случай у полосатика есть лапы, и он отлично ими пользуется во время плавания.
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