73 585 жителей Иркутской области получат выплату ко Дню Победы

В правительстве напоминают, что статус детей Великой Отечественной войны установили в 2013 году. Он присваивается жителям Иркутской области, родившихся в период с 23 июня 1923 года до 3 сентября 1945 года. Кроме того, для сибиряков с этим статусом предусмотрены и другие меры поддержки. Например, ежемесячная выплата — 604,48 рубля, внеочередной прием в учреждения социального обслуживания региона, внеочередное оказание медпомощи, денежная компенсация 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.