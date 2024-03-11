73 585 жителей Иркутской области получат выплату ко Дню Победы

Ежегодную выплату ко Дню Победы получат жители Иркутской области, имеющие статус детей Великой Отечественной войны. На сегодняшний день в регионе проживает 73 585 человек с этим статусом. Об этом сообщают в правительстве Приангарья.
— Несмотря на то, что это поколение не знало детства, оно активно участвовало в послевоенном возрождении России. Соцподдержка этой категории считается одной из важных направлений работы правительства региона и губернатора области. В марте детям войны направили выплату в размере 5 820,88 ₽ В 2024 году на предоставление ежегодной выплаты c учетом индексации запланировано 494,5 млн руб, — говорит министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.
Чтобы получить такую меру поддержки в текущем году, сибиряки, которым ранее не была назначена выплата, подают заявление и документы в учреждение соцзащиты населения по месту жительства или пребывания до 1 апреля.
В правительстве напоминают, что статус детей Великой Отечественной войны установили в 2013 году. Он присваивается жителям Иркутской области, родившихся в период с 23 июня 1923 года до 3 сентября 1945 года. Кроме того, для сибиряков с этим статусом предусмотрены и другие меры поддержки. Например, ежемесячная выплата — 604,48 рубля, внеочередной прием в учреждения социального обслуживания региона, внеочередное оказание медпомощи, денежная компенсация 50% расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.