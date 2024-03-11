Как называются дни масленичной недели и что принято делать в каждый из них?

Лакомки — это третий день Масленичной недели и последний день «Узкой Масленицы». В этот день тёща накрывает пир для зятя и его гостей, а сама глядит за тем, что именно есть родственник: если налегает на блины с солёной начинкой, то характер у него непростой, а если на сладкое — зятёк душка с мягким и нежным характером.