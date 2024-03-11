Жители Ростовской области смогут заработать на добровольной сдаче оружия

За пистолет или револьвер выплатят 10 тыс. рублей, за автомат или пулемёт — 16, за винтовку/карабин — восемь, за охотничье ружьё — две тыс. рублей. Сдачу гранатомёта оценили в 20 тыс., боеприпасы времён великой Отечественной войны — по 500 рублей за штуку. Самодельные стреляющие устройства — по тысяче, а за боевые гранаты выплатят по пять тыс. рублей.