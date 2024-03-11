Жители Ростовской области смогут заработать на добровольной сдаче оружия

Жители донского региона смогут больше заработать на добровольной сдаче оружия. Вознаграждение планируют увеличить, сообщает официальный портал правительства Ростовской области.
Новые нормативы могут утвердить на заседании 11 марта. Речь идёт об огнестрельном оружии, а также боеприпасах, взрывчатых веществах и взрывных устройствах, которые хранятся незаконно.
За пистолет или револьвер выплатят 10 тыс. рублей, за автомат или пулемёт — 16, за винтовку/карабин — восемь, за охотничье ружьё — две тыс. рублей. Сдачу гранатомёта оценили в 20 тыс., боеприпасы времён великой Отечественной войны — по 500 рублей за штуку. Самодельные стреляющие устройства — по тысяче, а за боевые гранаты выплатят по пять тыс. рублей.
В проекте постановления сказано, что мероприятия, направленные на добровольную сдачу оружия, будут проводиться в срок до 1 декабря 2024 года.
А ранее мы сообщали, что главу «Донского фронта» Маковецкого задержали за незаконный оборот оружия.