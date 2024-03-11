Исполняющим обязанности министра здравоохранения Приангарья назначили Андрея Модестова

Губернатор региона Игорь Кобзев провел рабочее совещание с назначенным министром, сообщает пресс-служба правительства области.
Игорь Кобзев выразил уверенность в профессионализме Андрея Модестова и уверен, что он способен продолжить успешную работу в сфере здравоохранения региона.
Сам Модестов отметил, что после изучения ситуации в системе здравоохранения области, он определил долгосрочные цели развития медицины в Приангарье. В своем обращении он заверил, что приложит все усилия для дальнейшего прогресса и улучшения медицинской сферы в регионе.
Известно, что Андрей Модестов успешно закончил лечебный факультет КрасГМИ, завершил ординатуру по нервным болезням с медицинской реабилитацией, и далее получил степень кандидата медицинских наук в Российском медуниверситете имени Пирогова. Имеет опыт работы в фармкомпаниях, руководил горбольницей и поликлиникой. В 2020 году он был избран президентом Ассоциации онкологических организаций Сибири.