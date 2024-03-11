Исполняющим обязанности министра здравоохранения Приангарья назначили Андрея Модестова

Сам Модестов отметил, что после изучения ситуации в системе здравоохранения области, он определил долгосрочные цели развития медицины в Приангарье. В своем обращении он заверил, что приложит все усилия для дальнейшего прогресса и улучшения медицинской сферы в регионе.