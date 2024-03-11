Потепление до +6 градусов ожидается к концу новой недели в Нижнем Новгороде

До +6° потеплеет в Нижнем Новгороде на новой неделе, с 11 по 15 марта. Самым теплым днём будет пятница. Такой прогноз приводит «Яндекс Погода».
В понедельник, 11 марта, сохранится небольшой мороз: дневная температура прогнозируется −4°…-1°. Ожидается дождь со снегом, юго-западный ветер 5,4 м/с.
Во вторник, 12 марта, синоптики также обещают дождь со снегом. Температура воздуха днём прогреется до +1°, ветер северо-западный, 3,9 м/с.
В среду, 13 марта, днём будет пасмурно, +1°…+2°. Ветер сменит направление на западное и немного усилится до 4 м/с.
В четверг, 14 марта, днём ожидается от 0° до +2°. Будет пасмурно, ожидается юго-западный ветер, 4,5 м/с.
В пятницу, 15 марта, потеплеет до +4°…+6°. Сохранится пасмурная погода и ветер — 5,5 м/с юго-западного направления.