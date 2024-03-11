В Новосибирске реконструкция музея Кондратюка завершится до конца 2024 года

Открыть его для посетителей планируют в конце этого года. Напомним, новая глава в истории Дома Кондратюка началась 1 апреля 2023 года. Здание полностью разобрали, чтобы укрепить несущие конструкции и восстановить первоначальный облик особняка. А вот внутреннее пространство изменится в соответствии с современными требованиями к музею.