В Новосибирске реконструкция музея Кондратюка завершится до конца 2024 года

Открыть его для посетителей планируют в конце этого года. Напомним, новая глава в истории Дома Кондратюка началась 1 апреля 2023 года. Здание полностью разобрали, чтобы укрепить несущие конструкции и восстановить первоначальный облик особняка. А вот внутреннее пространство изменится в соответствии с современными требованиями к музею.
В настоящее время подрядчик ведет отделку помещений и установку инженерных систем. Вокруг здания закрепили строительные леса с подогревом, чтобы выполнять фасадные работы при минусовых температурах.