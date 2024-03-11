Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Новосибирске реконструкция музея Кондратюка завершится до конца 2024 года

В Новосибирске активно идёт реконструкция музея имени Ю́рия Васильевича Кондратюка, одного из основоположников космонавтики, рассчитавшего оптимальную траекторию полёта к Луне. Сейчас подрядчики ведут внутреннюю отделку здания музея.
Источник: Прецедент

Открыть его для посетителей планируют в конце этого года. Напомним, новая глава в истории Дома Кондратюка началась 1 апреля 2023 года. Здание полностью разобрали, чтобы укрепить несущие конструкции и восстановить первоначальный облик особняка. А вот внутреннее пространство изменится в соответствии с современными требованиями к музею.

В настоящее время подрядчик ведет отделку помещений и установку инженерных систем. Вокруг здания закрепили строительные леса с подогревом, чтобы выполнять фасадные работы при минусовых температурах.

выставки и музеи