В Красноярске ищут подрядчика для обработки города от клещей. Об этом сообщают в пресс-службе мэрии.
Тендер уже размещён на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составляет почти 600 тысяч рублей. Работы по обработке города планируют начать сразу же, как только клещи начнут свою активность. Обычно это происходит в апреле-мае. Всего в этом году планируют обработать более 460 гектаров, как и в прошлом году.
«Если жители хотят, чтобы от клещей был обработан двор или другая частная территория, они могут обратиться в любую организацию, которая имеет право проводить такие работы, через свою управляющую организацию или собственника территории», — рассказали в мэрии.
Деньги на акарицидную обработку выделят из городского и краевого бюджетов. Отметим, что региональные средства пойдут на территории, которые самостоятельно определит Роспотребнадзор.
Напомним, ранее глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев рассказал, что ведомство прогнозирует рост численности клещей в Красноярске и на других территориях.