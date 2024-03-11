В Красноярске ищут подрядчика для обработки города от клещей

Тендер уже размещён на сайте госзакупок, начальная стоимость контракта составляет почти 600 тысяч рублей. Работы по обработке города планируют начать сразу же, как только клещи начнут свою активность. Обычно это происходит в апреле-мае. Всего в этом году планируют обработать более 460 гектаров, как и в прошлом году.