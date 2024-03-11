Туман и морозы до −10 градусов ожидаются в Татарстане

11 марта в Татарстане ожидается снижение температуры под воздействием антициклона, как сообщает Гидрометцентр РТ. Погода в регионе будет облачная с прояснениями, а в отдельных местах, за исключением Казани, возможен легкий снегопад. Северо-западный ветер сменится на юго-западный, достигая скорости 4−9 м/с.
Особенно заметным явлением станет туман, который опустился ночью и сохранится утром в некоторых районах, в том числе в столице республики. Видимость в тумане сократится до 500 метров и менее.
После ночных морозов, которые могут достигнуть отметок в −20 до −24 градусов при прояснениях, днем температура поднимется до −5, −10 градусов. В Казани же ожидается около 5−7 градусов ниже нуля.
Ранее мы писали, что наступление тумана в Татарстане снизит видимость. Видимость снизилась до 500 метров и менее.